บิ๊กดุลย์โต้แหลก! ไม่มีหรอกนะ ทหารผี รัฐมนตรีปีศาจ

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลุกขึ้นชี้แจงกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังถูกพาดพิงและถูกเรียกว่าเป็น "รัฐมนตรีปีศาจ" พร้อมยืนยันว่า ตลอดเส้นทางการรับราชการทหาร ไม่เคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามที่ถูกกล่าวหา
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ตนเติบโตมาจากชั้นประทวน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชาทุกระดับ จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมย้ำว่า "ไม่เคยมีพฤติกรรมชั่ว ๆ อย่างที่กล่าวหา"
สำหรับงบประมาณกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ 2570 ที่ได้รับจัดสรรกว่า 200,000 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปีก่อนประมาณ 957 ล้านบาท แต่ยังเพียงพอสำหรับภารกิจสำคัญด้านความมั่นคง โดยจะนำไปใช้ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การป้องกันประเทศและเสริมความมั่นคง การพัฒนาศักยภาพกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่อง "ทหารผี" โดยยืนยันว่า กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่จริง โดยเฉพาะการเฝ้าตรวจ วางกำลัง และลาดตระเวนตามแนวชายแดน ซึ่งมีความเสี่ยงสูง จนมีทหารได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจ พร้อมระบุว่า กองทัพยังคงจัดกำลังป้องกันชายแดนทั้ง 8 กองกำลัง เพื่อดูแลอธิปไตย สกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมาย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง
การชี้แจงครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ซึ่งประเด็นงบประมาณด้านกลาโหมและการบริหารกำลังพลยังคงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกจับตาและมีการอภิปรายอย่างเข้มข้นในสภา
#NEWS1 รายงาน