ไอ้ป๋อง ฆาตกรโฉดชั่ว
สันดานเลวผิดมนุษย์
โหดเพราะโหงวเฮ้งโจร
2 ฆาตกรโฉด ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง ที่ร่วมกันก่อคดีสะเทือนขวัญ ฆ่าฝังดิน 2 พี่น้องชาวรัสเซีย และถูกขยายผลไปถึงคดีฆ่ายกครัว 3 ศพ รวมเป็น 5 ศพอย่างต่ำนั้น
อดีตมือปราบชื่อดัง พอเห็นโหงวเฮ้งของไอ้ป๋อง ก็บอกเลยว่า นี่คือหน้าตาพิมพ์นิยมของอาชญกรตัวร้าย สไตล์มือปืนนักฆ่า พวกชอบใช้ความรุนแรง
โดยพฤติการณ์ของไอ้ป๋อง ที่แต่งกายสวมรอยเป็นตำรวจไปปล้นฆ่าเหยื่อ ทำทีขอตรวจค้น และจับเหยื่อใส่กุญแจมือ อย่างแนบเนียน
อดีตมือปราบตั้งข้อสงสัย พวกมันน่าจะทำงานลับเป็นสาย หรือนิ้วของตำรวจ มาก่อน จนสามารถครูพักลักจำ นำวิธีพูดแบบตำรวจ วิธีจับกุมแบบตำรวจ เอามาใช้ก่อเรื่องเลวร้าย
การดูโหงวเฮ้งโจร หรือทฤษฎีที่อธิบายว่าคนเรามีรูปร่างหน้าตา ที่บ่งบอกถึงการเป็นอาชญากรโดยสันดาน ชื่อว่า "ทฤษฎีอาชญากรโดยกำเนิด”
ผู้คิดค้นทฤษฎี คือ ซีซาเร ลอมโบรโซ ศัลยแพทย์และนักอาชญาวิทยาชาวอิตาลี
ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งอาชญาวิทยาสมัยใหม่"
ลอมโบรโซ ระบุว่า อาชญากรบางคนไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะทำเลว แต่เป็นมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการต่ำกว่าคนปกติ หรือเป็นมนุษย์ยุคป่าเถื่อน ที่หลุดมาเกิดในยุคปัจจุบัน
เขาเชื่อว่าเราสามารถแยกอาชญากรออกจากคนปกติได้ด้วยตาเปล่า โดยสังเกตจากลักษณะทางร่างกาย เช่น หน้าตาและกะโหลกศีรษะเบี้ยวผิดรูป
ขากรรไกรใหญ่และยื่นออกมาผิดปกติ หน้าผากแบน ลาดเทไปข้างหลัง แขนยาวเกินคล้ายลิง
ใบหูใหญ่ หนา หรือกางออกมาก มีความไวต่อความเจ็บปวดต่ำ ทำให้ชอบสักร่างกาย
ลอมโบรโซ ชี้ว่า พวกฆาตกร มักมีสายตาเย็นชา นิ่งแข็งตาโต จมูกเหยี่ยวคดงอ
พวกขโมย นักต้มตุ๋น มักมีตาเลิ่กลั่ก ลุกลี้ลุกลน หน้าตาขยับขับเคลื่อนตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม วิชาอาชญาวิทยาสมัยใหม่ เห็นต่างว่า ไม่มีใคร "เกิดมาเพื่อเป็นอาชญากร" จากรูปร่างหน้าตา
แต่พฤติกรรมรุนแรงหรือการเป็นโจรนั้น ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากจิตวิทยาและการเลี้ยงดู
โดยบาดแผลในวัยเด็กและการเลี้ยงดู ทำให้สร้างสร้างบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และไม่รู้สึกผิดเมื่อทำพฤติกรรมรุนแรง มองคนเป็นเพียงสิ่งของ
เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความรุนแรง จะซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมนั้น เพราะ
คิดว่าเป็นเรื่องปกติ
การถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก ทำให้โตมาแบบก้าวร้าว
ซ้ำเมื่อเจอความกดดันทางสังคม ซึ่งมักมีเป้าหมายที่ "ความร่ำรวยและเงินทอง" คนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและการทำงาน จึงเลือกใช้ "วิธีการที่ผิดกฎหมาย" เช่น การปล้น ค้ายา หรือฆ่าชิงทรัพย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายนั้น
ความผิดปกติภายในสมอง มีส่วนทำให้คนเป็นโจรด้วย จากการสแกนสมองของฆาตกรต่อเนื่อง และอาชญากรร้ายหลายราย พบว่าสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์และความยับยั้งชั่งใจ ทำงานน้อยกว่าปกติ
จากตัวจริงของไอ้ป๋อง ดูจะเข้าทฤษฎีโจรที่กล่าวมาแทบทุกข้อ มันมีโหงวเฮ้งของโจร มันถูกพ่อทารุณกรรมตั้งแต่เด็ก มันบ้ารถบ้าวัตถุนิยม ทุกอย่างหลอมรวมมาเป็นโจรโฉดชั่ว
การประหารชีวิตเท่านั้น ทึ่จะกำจัดภัยสังคมตัวนี้ไปได้ตลอดกาล เป็นหลักประกันว่ามันหมดโอกาสจะออกมาเพ่นพ่าน เป็นอันตรายต่อชีวิตใครต่อใครอีก