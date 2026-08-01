ฮุน เซนมีสะดุ้ง? ทรัมป์มีมองค้อน จีนส่งเครื่องบินรบฝึกกับไทย เริ่มสิงหาคมนี้

กระทรวงกลาโหมจีนประกาศว่า กองทัพอากาศจีนและกองทัพอากาศไทย เตรียมจัดการฝึกผสม "Falcon Strike 2026" ในประเทศไทยตลอดเดือนสิงหาคม โดยจีนจะส่งอากาศยานหลายประเภท พร้อมหน่วยป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินเข้าร่วมการฝึก ซึ่งจะครอบคลุมการป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการร่วม และภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่า การฝึกครั้งนี้เป็น การฝึกร่วมครั้งที่ 9 ระหว่างกองทัพอากาศของจีนและไทย มีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
การประกาศดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศ เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกจับตามองด้านความมั่นคง อย่างไรก็ตาม จีนไม่ได้ระบุว่าการฝึกครั้งนี้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา หรือเป็นการตอบโต้ประเทศใดเป็นการเฉพาะ แต่ย้ำว่าเป็นความร่วมมือทางทหารตามแผนประจำปีของทั้งสองประเทศ
แม้ไทยจะกระชับความร่วมมือทางทหารกับจีนผ่านการฝึก Falcon Strike แต่ไทยยังคงมีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ ในกรอบการฝึกอื่น ๆ เช่น Cobra Gold และ Cope Tiger สะท้อนนโยบายรักษาความสัมพันธ์กับหลายประเทศควบคู่กันไป
หมายเหตุ: ข้อความในพาดหัวที่กล่าวถึง "ฮุน เซนมีสะดุ้ง?" และ "ทรัมป์มีมองค้อน" เป็นการตั้งคำเชิงเปรียบเปรยเพื่อดึงความสนใจของผู้อ่าน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวหรือคำแถลงอย่างเป็นทางการ
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