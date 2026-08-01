เกาหลีเริ่มกังวล! นักท่องเที่ยวไทยกระเป๋าหนัก ลดฮวบ

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นประเด็นที่ภาคการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้จับตาอย่างใกล้ชิด โดย The Korea Times ระบุว่า นักท่องเที่ยวไทยลดลงต่อเนื่องถึง 7 เดือน และในเดือนมิถุนายนลดลง 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดสะสมในช่วงครึ่งปีแรกก็ลดลงเกือบ 20%
รายงานระบุว่า แม้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดนักท่องเที่ยวไทยกลับสวนทาง โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้มองว่า ไทยเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและเคยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของเกาหลีใต้ การลดลงของนักท่องเที่ยวไทยจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว ร้านค้า และผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย
สื่อเกาหลีใต้วิเคราะห์ว่า สาเหตุสำคัญมาจากความกังวลของนักท่องเที่ยวไทยเกี่ยวกับมาตรการตรวจคนเข้าเมือง หลังมีหลายกรณีที่นักท่องเที่ยวถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ แม้จะมีเอกสารการเดินทางครบถ้วน ส่งผลให้เกิดกระแส #แบนเที่ยวเกาหลี ในโลกออนไลน์ของไทย และทำให้หลายคนหันไปเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่นและจีนแทน
รายงานยังระบุว่า ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวไทยอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู แม้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้จะพยายามเร่งสร้างความเชื่อมั่นและดึงนักท่องเที่ยวไทยกลับมาอีกครั้งก็ตาม
#NEWS1 รายงาน