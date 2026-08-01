หมอเหรียญทองเดือดสุดลั่น! จุดจบของไอ้ป๋องคือประหารเท่านั้น ไม่ต้องมีพระสวด

พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงคดีสะเทือนขวัญที่ผู้ต้องหาซึ่งถูกเรียกว่า "ไอ้ป๋อง" ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารและอำพรางศพหลายราย โดยระบุว่า ผู้ก่อเหตุสมควรได้รับโทษประหารชีวิตสถานเดียว
ในโพสต์ดังกล่าว พล.ต.เหรียญทอง ระบุว่า "ไอ้ป๋องต้องโดนโทษประหารเท่านั้น" พร้อมเสนอความเห็นว่า ไม่ควรมีพิธีกรรมหรือการประกอบศาสนกิจให้ผู้กระทำผิด และต้องการให้มีการบังคับใช้โทษอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ก่ออาชญากรรมในอนาคต
นอกจากนี้ ยังแสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่า หากมีการลงโทษประหารชีวิต ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบ แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติก็ตาม โดยให้เหตุผลว่า ประเทศควรให้ความสำคัญกับการจัดการอาชญากรรมร้ายแรงมากกว่าภาพลักษณ์ในสายตาต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการลงโทษดังกล่าวเป็น ความคิดเห็นส่วนบุคคล ของผู้โพสต์ ขณะที่ตามกฎหมายไทย การลงโทษประหารชีวิตยังต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ต้องหายังคงได้รับสิทธิในการต่อสู้คดี และศาลจะเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยความผิดและกำหนดโทษตามกฎหมาย
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการลงโทษขั้นสูงสุดต่อคดีอุกฉกรรจ์ และผู้ที่แสดงความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับรูปแบบการบังคับใช้โทษประหารชีวิต
#NEWS1 รายงาน