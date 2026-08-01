คนไทยทั้งประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกัน "มึงไปx่าเขาทำไม?"

คดีสะเทือนขวัญการหายตัวไปของพี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีความคืบหน้าครั้งใหญ่ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาหลัก 2 ราย คือ นายฑนา หรือ "ไอ้ป๋อง" และ นายธงชัย หรือ "ไอ้ธง" ได้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ก่อนควบคุมตัวกลับมาสอบสวนและนำชี้จุดฝังศพในพื้นที่ป่าซากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จากการสอบสวน ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้นำร่างของพี่น้องชาวรัสเซียไปฝังอำพรางในหลุมลึกประมาณ 1 เมตร โดยเจ้าหน้าที่สามารถขุดพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายตามจุดที่ผู้ต้องหาระบุ และอยู่ระหว่างดำเนินการพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สร้างความตกตะลึงยิ่งกว่า คือคำให้การของ ไอ้ป๋อง ที่อ้างว่า ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ได้ร่วมก่อเหตุสังหาร พ่อ แม่ และลูก รวม 3 ศพ โดยปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปทวงหนี้ ก่อนลงมือยิงและนำศพไปฝังอำพรางในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดฝังศพพี่น้องชาวรัสเซีย ทำให้ตำรวจต้องเร่งปฏิบัติการค้นหาเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ว่าคำรับสารภาพดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้ขยายพื้นที่ค้นหาอีกหลายจุด โดยมุ่งตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายทั้ง 3 ราย หากพบร่างตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง จะทำให้คดีนี้มีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย และอาจกลายเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่สุดของจังหวัดชลบุรีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องผู้เสียชีวิตอีก 3 ราย ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันจากพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คดีดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามต่อแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด และเร่งคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดี
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