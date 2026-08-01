ชาวชาติพันธุ์ ไร้เน็ต ไร้ไฟฟ้า! ถูกตัดสิทธิ์เพราะข่าวสารเข้าไม่ถึง ให้ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก นายเรียง สีแก้ว โพสต์ข้อความเปิดเผยว่า "น้องเมย์" ซึ่งเป็นชาวชาติพันธุ์มานิ ที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาบรรทัด อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ได้ตามกำหนด
ตามโพสต์ระบุว่า น้องเมย์อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้การรับรู้ข่าวสารจากภาครัฐเป็นไปด้วยความยากลำบาก เมื่อถึงช่วงเวลาที่รัฐบาลเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ชาวมานิจำนวนหนึ่งจึงอาจไม่รับทราบข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้พลาดขั้นตอนสำคัญ และถูกตัดสิทธิ์ในที่สุด
กรณีดังกล่าวได้จุดกระแสตั้งคำถามถึงการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับรู้ประกาศหรือมาตรการของรัฐได้ทันท่วงที
ทั้งนี้ ผู้โพสต์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและทบทวนมาตรการสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อไม่ให้การเข้าไม่ถึงข่าวสาร กลายเป็นเหตุให้สูญเสียสิทธิ์ที่พึงได้รับจากรัฐ
เครดิต : นายเรียง สีแก้ว
#NEWS1 รายงาน