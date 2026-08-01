เพจดังหาดใหญ่โพสต์ ขำทั้งน้ำตา! หาดใหญ่เมืองแห่งการค้า ขายหมดทั้งรถ ทั้งบ้าน ของจริง

เพจ Hatyai Life Society โพสต์ข้อความสะท้อนภาพเศรษฐกิจในพื้นที่หาดใหญ่ โดยระบุว่า "หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการค้าขาย ตอนนี้เกือบทั้งเมืองมีป้ายขายรถ ขายบ้าน ขายกิจการ เซ้งร้าน เต็มเมืองเลย ไม่เกินจริง เพราะอะไร?" พร้อมตั้งคำถามถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าว
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนระบุว่า ปัจจุบันสามารถพบเห็นป้ายขายบ้าน ขายรถ เซ้งร้าน และประกาศขายกิจการได้ในหลายพื้นที่ของเมืองหาดใหญ่ สะท้อนถึงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นผลจากต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งต้องปรับตัวหรือยุติกิจการ
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกมุมมองที่เห็นว่า การประกาศขายทรัพย์สินหรือกิจการเป็นเรื่องปกติของการลงทุนและการหมุนเวียนทางธุรกิจ จึงไม่ควรนำไปสรุปว่าเศรษฐกิจของหาดใหญ่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งหมด
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวเป็นการสะท้อนข้อสังเกตของเพจและเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ พร้อมจุดกระแสให้มีการตั้งคำถามถึงทิศทางเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางการค้าสำคัญของภาคใต้ในเวลานี้
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