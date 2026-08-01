เมื่อชาวใต้ถูกรัฐบาลเบี้ยว! อ้างไม่รักษาคำมั่น พร้อมรวมพลัง 4 สิงหาคมนี้ หน้าทำเนียบรัฐบาล

เพจ Save นาบอน โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมชุมนุมในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล โดยระบุข้อความว่า "พบกันที่ประตูทำเนียบรัฐบาล น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายรัฐบาลนี้ ใครไม่มารอบที่แล้ว รอบนี้เรียนเชิญพี่น้องมาปกป้องแผ่นดินกัน" พร้อมติดแฮชแท็ก #Saveนาบอน #NoSEC #ภาคใต้ #StopSEC
การนัดหมายดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของประชาชนบางส่วนในพื้นที่ภาคใต้ ที่เห็นว่ารัฐบาลไม่รักษาคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการและประเด็นที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ จึงมีการนัดรวมตัวอีกครั้งเพื่อแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการดำเนินนโยบาย
ทั้งนี้ ผู้จัดการชุมนุมเชิญชวนประชาชนที่เคยร่วมกิจกรรมและผู้ที่สนใจเดินทางมาร่วมแสดงพลังในวันที่ 4 สิงหาคม โดยย้ำว่าเป็นการออกมา "ปกป้องแผ่นดิน" และส่งเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาล หลังมองว่าข้อเรียกร้องที่ผ่านมาไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวัง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลต่อการนัดชุมนุมครั้งดังกล่าว ขณะที่สถานการณ์และจำนวนผู้เข้าร่วมจะเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามในวันนัดหมายต่อไป
#NEWS1 รายงาน