ก่อนขึ้นศาล! เสรีพิศุทธ์ลุยเก็บหลักฐานคดีเขากระโดง ย้ำไม่ใช่เกมการเมือง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นวันที่ 2 เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและพาทนายความลงสำรวจจุดสำคัญ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับใช้ต่อสู้คดี หลังนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จ จากกรณีการออกมาเรียกร้องให้ทวงคืนที่ดินการรถไฟบริเวณเขากระโดง
การลงพื้นที่ครั้งนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้ตรวจสอบบริเวณสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามช้างอารีนา และพื้นที่เขากระโดง เพื่อเปรียบเทียบแนวเขตตามภาพถ่ายทางอากาศกับสภาพพื้นที่จริง รวมถึงตรวจสอบแนวลำน้ำธรรมชาติ ถนนสาธารณะ และพื้นที่ที่อ้างว่ามีการบุกรุก โดยระบุว่าการพาทนายความมาด้วย เพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงและสามารถใช้ประกอบการต่อสู้คดีในชั้นศาลได้
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยืนยันว่า การดำเนินการครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเกมการเมือง และไม่ได้มุ่งเล่นงานพรรคภูมิใจไทย เพราะพรรคเสรีรวมไทยมี ส.ส. เพียงคนเดียว ไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย แต่เป็นการดำเนินการกับบุคคลที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พิพาท พร้อมย้ำว่าตนทำหน้าที่ตามกฎหมายและต้องการให้ข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังกล่าวถึงคดีที่นายเนวินฟ้องว่า อยากให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความอาฆาตมาดร้ายต่อกัน ถึงขั้นเลือกพักโรงแรมของนายเนวินระหว่างลงพื้นที่เพื่ออุดหนุนธุรกิจ และเชื่อว่าทุกอย่างควรตัดสินกันด้วยพยานหลักฐานในศาล โดยคดีดังกล่าวศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 6 สิงหาคม และนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 17 สิงหาคมนี้
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