กัปตันฟิลิปปินส์แอร์ไลน์งง! ขับเครื่องบินอยู่ทุกวัน ไปเป็นคนเร่ร่อนเอาตอนไหน

กรณีภาพชายไร้บ้านบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต ถูกเผยแพร่และแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ พร้อมข้อความกล่าวอ้างว่า ชายคนดังกล่าวคือ กัปตัน Larry Malpaya อดีตนักบินของ Philippine Airlines ล่าสุด สายการบินต้นสังกัดออกมาปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่เป็นความจริง
สำนักข่าว Philippine News Agency รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของ Philippine Airlines ว่า กัปตัน Larry Malpaya ยังคงเป็นนักบินประจำของสายการบินและยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยชายที่ปรากฏในภาพซึ่งถูกเผยแพร่จากประเทศไทย ไม่ใช่บุคคลเดียวกับกัปตันรายดังกล่าวแต่อย่างใด
สายการบินระบุว่า ข่าวที่อ้างว่ากัปตัน Larry Malpaya สูญเสียเงินเก็บจากการลงทุน ก่อนกลายเป็นคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ เป็นข้อมูลเท็จ พร้อมเตือนว่าการนำชื่อและข้อมูลของนักบินไปเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น อาจเป็นกรณีของการแอบอ้างหรือขโมยอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งสร้างความเสียหายต่อกัปตันและทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด
Philippine Airlines ยังขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนใช้ความระมัดระวังก่อนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสายการบินหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนส่งต่อ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ภาพถ่าย และประวัติส่วนตัวของบุคคล
ภายหลังสายการบินออกมาชี้แจง ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ว่ากัปตันของ Philippine Airlines กลายเป็นคนไร้บ้าน แต่คือ ชายในภาพเป็นใคร และเหตุใดจึงมีการนำชื่อของกัปตัน Larry Malpaya มาแอบอ้าง ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันตัวตนที่แท้จริงของชายรายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลโดยยังไม่ได้ตรวจสอบกับต้นทาง เพราะนอกจากจะสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมแล้ว ยังอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานของบุคคลที่ถูกนำชื่อไปกล่าวอ้างโดยตรง
อ้างอิง: Philippine News Agency และแถลงการณ์ Philippine Airlines
#นักบินเร่ร่อน
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