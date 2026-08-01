บังโตลุคใหม่! ทำสาวกซิลลี่ฟูลส์มีกรี๊ด

เพจ "คำโตๆ" เผยภาพเซตใหม่ของ บังโต อดีตนักร้องนำวง Silly Fools ในลุคแฟชั่นสตรีท ร่วมแคมเปญ #CarnivalxNuatair พร้อมแคปชันสั้น ๆ ว่า "ให้แอ็คท่าถ่ายแบบในสตู นี่ไม่ค่อยถนัดเลย" สร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับที่เข้ามาแซวกันอย่างคึกคัก
ภาพถ่ายครั้งนี้เผยให้เห็นบังโตในลุคสบาย ๆ สวมเสื้อยืดคอลเลกชันพิเศษของ Carnival x Nuatair พร้อมโพสท่าหน้ากล้องในสตูดิโอ ทั้งสีหน้าสนุกสนานและมาดนิ่ง ๆ จนแฟนคลับหลายคนบอกว่าเป็นอีกมุมที่ไม่ค่อยได้เห็น พร้อมเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ถนัด แต่กลับถ่ายทอดคาแรกเตอร์ออกมาได้เป็นธรรมชาติ
หลังภาพถูกเผยแพร่ออกไป แฟนเพลงและผู้ติดตามต่างร่วมกดไลก์และแชร์จำนวนมาก หลายคนบอกว่าลุคใหม่ของบังโตทั้งเท่และดูสดใส จนทำเอาสาวก Silly Fools อดกรี๊ดไม่ได้ ขณะที่บางส่วนแซวว่า หากรับงานถ่ายแบบบ่อย ๆ อาจมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อย
NEWS1 รายงาน