คนไทยงงไปจบตอนไหน? นายกฯ บอกจัดการหมดแล้ว คนโกงสอบท้องถิ่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยยืนยันว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดจาก "คน" ไม่ใช่ปัญหาของระบบ พร้อมระบุว่ารัฐบาลได้ดำเนินการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
นายอนุทิน ระบุว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ถูกดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งการออกหมายจับ ออกหมายเรียก การจับกุม การตั้งคณะกรรมการสอบสวน รวมถึงการสั่งย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบ และยืนยันว่าการยกเลิกผลสอบในส่วนที่พบข้อสงสัยก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เนื่องจากประชาชนจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลายราย แต่กระบวนการสอบสวนและการขยายผลยังอยู่ระหว่างดำเนินการ อีกทั้งยังมีการออกหมายเรียกและหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในระยะหลัง ทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดจึงระบุว่า "จัดการหมดแล้ว"
ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ยกเลิกการสอบแข่งขันบางสนามสอบ หลังพบข้อมูลบ่งชี้ว่ามาตรการป้องกันการทุจริตยังไม่เพียงพอ และได้ประสานตำรวจกองปราบปรามขยายผล จนนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลายราย รวมถึงข้าราชการระดับสูงและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบ
ทั้งนี้ การดำเนินคดียังคงอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม และผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
NEWS1 รายงาน