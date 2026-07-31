รอมฎอนไม่ทน! โวยคุกคามลามถึงลูก ลั่นต้องมีคนรับผิดชอบตามกฎหมาย

รอมฎอน ปันจอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่า การโจมตีทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับตนได้ลุกลามไปถึงลูกชายแล้ว พร้อมมองว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความเสียหายและการปลุกกระแสความเกลียดชังต้องยุติลงเสียที
รอมฎอน ระบุว่า ขณะนี้ไม่ใช่เพียงตัวเขาที่ตกเป็นเป้าของการโจมตี แต่ครอบครัว โดยเฉพาะลูกชาย ก็เริ่มถูกคุกคามจากกระแสดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า "ต้องมีคนรับผิดชอบตามกฎหมายแล้ว"
นอกจากนี้ รอมฎอนยังติดแฮชแท็ก #ไอโอฟรีภาษีกู เพื่อสะท้อนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) โจมตีบุคคลบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าการคุกคามที่เกิดขึ้นมีที่มาจากบุคคลหรือกลุ่มใด และยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว
NEWS1 รายงาน