สถานทูตไทยในตุรกี โต้กระแสรู้ข่าว "ฮลุน" นานแล้วแต่เงียบ ยันเพิ่งได้รับแจ้งทางการ 29 ก.ค. รับเอกสารทางการ 30 ก.ค.

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่า ตำรวจจอร์เจียได้แจ้งการเสียชีวิตของ **นายบวรทัต เป็งสุข** หรือ **"ฮลุน โซโล่"** ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบตั้งแต่วันที่ **14 กรกฎาคม 2569** แต่ไม่มีการแจ้งให้ครอบครัวรับทราบ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยืนยันว่า **ไม่เคยได้รับการแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม** ตามที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ที่เดินทางถึงกรุงทบิลิซีเมื่อค่ำวันที่ **29 กรกฎาคม 2569** ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทันที และได้รับแจ้งว่า ตำรวจจอร์เจียได้ส่งอีเมลถึง **กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย** ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม เพื่อให้ประสานแจ้งทางการไทย ไม่ใช่ส่งมายังสถานเอกอัครราชทูตไทยโดยตรง
แถลงการณ์ระบุอีกว่า เมื่อวันที่ **30 กรกฎาคม 2569** เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย และได้รับหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัตอย่างเป็นทางการ ซึ่งลงวันที่ **29 กรกฎาคม 2569** พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบสาเหตุที่หนังสือแจ้งมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีวันที่ **29 กรกฎาคม** ทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เริ่มติดต่อสอบถามเรื่องดังกล่าวไปตั้งแต่วันที่ **28 กรกฎาคม** หลังทราบข่าวการหายตัวของนายบวรทัต
ท้ายแถลงการณ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยืนยันว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลด้วยความรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานทางการของประเทศเจ้าบ้าน และเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว
แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ซึ่งตั้งข้อสงสัยว่าหน่วยงานไทยอาจได้รับข้อมูลการเสียชีวิตของ "ฮลุน โซโล่" มาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม แต่ไม่ได้ดำเนินการแจ้งญาติ อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ยืนยันว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่ได้รับจากทางการจอร์เจีย
#NEWS1 รายงาน