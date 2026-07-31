บินมาเลเหนือกว่าไทย? แอร์ไม่ต้องนักบินซุกยาเอง 26 กก. ยาอีกกว่า 7 หมื่นเม็ด

ตำรวจและศุลกากรอินโดนีเซียจับกุมนักบินสายการบิน **Malaysia Airlines** ชาวมาเลเซียวัย 39 ปี หลังตรวจพบยาเสพติดชนิด **MDMA (ยาอี)** น้ำหนักรวมประมาณ **26 กิโลกรัม** หรือมากกว่า **70,000 เม็ด** ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ภายหลังเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ตา ด้วยเที่ยวบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ **อ้างอิง: The Edge Malaysia**
เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่า ผู้ต้องหาซึ่งเปิดเผยเพียงอักษรย่อ **M.S.** เพิ่งปฏิบัติหน้าที่บินเครื่องบินของ Malaysia Airlines จากกรุงกัวลาลัมเปอร์มายังกรุงจาการ์ตา ก่อนถูกตรวจค้นกระเป๋าและพบยาเสพติดจำนวนดังกล่าว โดยผลตรวจปัสสาวะยังพบสารเสพติดประเภท **โคเคน** และ **เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์)** ในร่างกายอีกด้วย **อ้างอิง: The Straits Times**
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า รับจ้างลำเลียงยาเสพติดแลกกับค่าจ้าง **50,000 ริงกิตมาเลเซีย** และตำรวจอินโดนีเซียระบุว่า ชายรายนี้ **รับสารภาพว่าเคยลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่อินโดนีเซียมาแล้ว 2 ครั้ง** ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ และกำลังขยายผลสอบสวนเพิ่มเติม **อ้างอิง: The Straits Times**
ด้าน **Malaysia Airlines** ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการอินโดนีเซียอย่างเต็มที่ พร้อมระบุว่า สายการบินไม่ยอมรับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบภายในแล้ว **อ้างอิง: Free Malaysia Today**
ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีกฎหมายปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติดร้ายแรง อาจต้องโทษ **ประหารชีวิต** หรือ **จำคุกตลอดชีวิต** ตามกฎหมายของอินโดนีเซีย **อ้างอิง: The Straits Times**
#NEWS1 รายงาน