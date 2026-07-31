เพจดังสวนหลวง ฟาดยับ! ตั้งคำถามพื้นที่นี้ทำไมมีปัญหาคนจรเยอะเพียงนี้

เพจ **"สวนหลวง วันนี้"** โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงปัญหาคนไร้บ้านหรือคนจรจัดในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า
> **"ทำไมปัญหาคนจรในพื้นที่เขตสวนหลวง ถึงไม่ถูกพูดถึงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง?"**
โพสต์ดังกล่าวสะท้อนความกังวลของประชาชนในพื้นที่ที่มองว่า ปัญหาคนจรจัดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เห็นการพูดถึงหรือแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ปัญหาคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้ง **กรุงเทพมหานคร**, **กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)** และหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรอง ให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ไร้ที่พึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ **ยังไม่มีคำชี้แจงจากสำนักงานเขตสวนหลวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** ต่อประเด็นที่เพจ "สวนหลวง วันนี้" หยิบยกขึ้นมา และยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนคนไร้บ้านในพื้นที่เขตสวนหลวงโดยเฉพาะ
#NEWS1 รายงาน