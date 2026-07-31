โซเชียลสะเทือน! ตั้งโพสต์ชวนค้านรับแพนด้าจากจีน ลั่น "ไม่อยากเห็นหมี"

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการรับแพนด้าจากประเทศจีนกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลัง **นายสุรศักดิ์ เกตุเสน** โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เชิญชวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการรับแพนด้าเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอให้นำงบประมาณไปดูแลช้างไทยแทน
ในโพสต์ดังกล่าวระบุว่า
> "ใครจะร่วมคัดค้านการรับแพนด้าจากจีนบ้าง เอางบมาเลี้ยงช้างไทยให้กินอยู่สบาย แบบไม่ต้องเร่ร่อนขออาหารให้ได้ก่อนเถอะ 'ไม่อยากเห็นหมี'"
ภายหลังเผยแพร่ข้อความ มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้นำงบประมาณไปพัฒนาการดูแลช้างไทย และฝ่ายที่มองว่าการรับแพนด้าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการทูตและการอนุรักษ์สัตว์ระหว่างไทยกับจีน
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าประเทศจีนได้ส่งสัญญาณความพร้อมในการหารือเรื่องการส่งแพนด้ามายังประเทศไทยอีกครั้ง หลังไทยไม่มีแพนด้าอยู่ในประเทศภายหลังการสิ้นสุดโครงการยืมแพนด้าคู่ก่อน ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกมาถกเถียงในสังคมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้โพสต์ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดหรือข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการรับแพนด้าจากประเทศจีนในครั้งนี้
#NEWS1 รายงาน