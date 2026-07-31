เมื่อชายแดนไม่นิ่ง ทบ.เตรียมอัปเกรดอาวุธประจำกาย เล็งจัดปืน M4 ให้กำลังพล

**วาสนา นาน่วม** ผู้สื่อข่าวสายทหาร เปิดเผยว่า กองทัพบกอยู่ระหว่างเตรียมแผนจัดหาอาวุธประจำกายรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพล โดยมีแนวโน้มเลือก **ปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มิลลิเมตร แบบ M4** เป็นอาวุธประจำกายสำหรับการจัดหาในระยะแรก
รายงานระบุว่า โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนจัดหายุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ **2570** โดยมีเป้าหมายจัดซื้อปืนเล็กยาวขนาด **5.56 มิลลิเมตร จำนวน 647 กระบอก** วงเงินประมาณ **97 ล้านบาท** ก่อนทยอยดำเนินการเพิ่มเติมในระยะต่อไป เพื่อทดแทนอาวุธประจำกายเดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน
สำหรับปืน **M4** เป็นปืนเล็กยาวมาตรฐานที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพหลายประเทศ มีจุดเด่นด้านน้ำหนักเบา ความคล่องตัว และรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยยิงหลากหลายรูปแบบ เหมาะกับภารกิจรบของทหารยุคใหม่ และใช้กระสุนมาตรฐาน **5.56 มิลลิเมตร**
ทั้งนี้ การเปิดเผยแผนจัดหาอาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยที่ยังได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยกองทัพบกยังไม่มีการประกาศผลการจัดซื้อหรือการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการ
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