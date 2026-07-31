ตูนวีแกน ชวนชาวกัมพูชาเที่ยวอยุธยา เปิดประวัติ "วัดพระราม" พร้อมย้ำไทยมีมรดกโลกหลายแห่ง

ตูนวีแกน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง เผยแพร่คลิปเชิญชวนประชาชนชาวกัมพูชาให้เดินทางมาท่องเที่ยวและทำความรู้จักกับ วัดพระราม ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมเล่าถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานแห่งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
ภายในคลิป ตูนวีแกนระบุว่า วัดพระรามเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของอาณาจักรอยุธยา และชวนให้ผู้ชมจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งมีวัดและโบราณสถานจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกรณี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย พร้อมแสดงความยินดีที่การผลักดันประสบความสำเร็จ แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับอุปสรรคในกระบวนการพิจารณาของยูเนสโก
ช่วงท้ายของคลิป ตูนวีแกนยังเชิญชวนประชาชนชาวกัมพูชาให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกของไทย พร้อมระบุว่า อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีพื้นที่กว้างขวางและมีโบราณสถานสำคัญจำนวนมากที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตลอดทั้งปี
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