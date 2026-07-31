ช็อกทั้งจังหวัด! รวบประธานสภา อบต. คดีขนยาบ้า 4 แสนเม็ด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร่วมกับกองร้อยทหารพราน 2102 แถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาบ้าข้ามชาติรายสำคัญ โดยสามารถจับกุม นายศิวัฒน์ แสงบา หรือ "อ้อย" อายุ 49 ปี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา และดำรงตำแหน่ง ประธานสภา อบต.หนองเทา พร้อมตรวจยึดยาบ้าของกลางจำนวน 400,000 เม็ด หลังถูกจับได้ขณะเข้าไปรับกระสอบยาบ้าที่ถูกลักลอบนำมาพักไว้ริมแม่น้ำโขง เตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
การแถลงข่าวนำโดย นายประคองศักดิ์ ขันเพียแก้ว นายอำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วย ร้อยเอกอาคม คำจุลฬา ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 2102 โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหามาเป็นเวลานาน เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเครือข่ายรายสำคัญในการรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักไว้ตามแนวชายแดน ก่อนลำเลียงส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนใน จนสามารถวางกำลังดักซุ่มและเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางคาหนังคาเขา
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้รับจ้างลำเลียงยาเสพติด แต่ยังไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่าย ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ลักลอบนำยาบ้าเข้าประเทศครั้งละหลายแสนเม็ด แลกกับค่าจ้างจำนวนมาก
นายอำเภอท่าอุเทนเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหาเคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ก่อนลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต. และได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต.หนองเทา ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และตามแนวชายแดน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิงข้อมูล: การแถลงข่าวของนายอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และกองร้อยทหารพราน 2102
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