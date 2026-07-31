อึ้ง! ปลายังไม่เหลือ แล้วคนจะเหลืออะไร สระบุรีน้ำเน่าปลาลอยนับร้อยนับพันตัว

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากพื้นที่จังหวัด สระบุรี ซึ่งเผยให้เห็นสภาพแหล่งน้ำที่มีปลาลอยตายเป็นจำนวนมาก โดยผู้โพสต์ระบุว่า แม้แต่ปลาช่อนซึ่งเป็นปลาที่ขึ้นชื่อว่าทนทาน ยังไม่สามารถอยู่รอดได้ สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเน่าในพื้นที่
จากคลิปพบว่า มีปลาหลากหลายชนิดลอยตายกระจายอยู่ในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก จนสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านและผู้ที่ติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชน หากสถานการณ์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ผู้เผยแพร่คลิปยังตั้งข้อสังเกตว่า หากปลาซึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำโดยตรงยังไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและผู้คนในพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ หาสาเหตุของการตายของปลา และดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนไม่น้อยเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งชี้แจงข้อเท็จจริง และเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณชนโดยเร็ว
เครดิตข้อมูลและคลิป : Phanyapon Gomin
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