เพจ "เฮีย แบงค์" โพสต์สนั่นโซเชียล ลั่นแสดงจุดยืนถอดถอนรายชื่อ สว.อังคณา ทั่วประเทศ

กระแสเรียกร้องให้ถอดถอน นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังเพจ "เฮีย แบงค์" โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอน สว.อังคณา จนเกิดการแชร์ต่อในวงกว้าง
แม้เพจดังกล่าวไม่ได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดของการเคลื่อนไหว แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เชื่อมโยงกับความไม่พอใจของประชาชนบางส่วนต่อจุดยืนและการแสดงความคิดเห็นของ สว.อังคณา ในหลายประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความมั่นคง
หนึ่งในประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ คือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถูกตีความจากผู้วิจารณ์บางส่วนว่า มีท่าทีที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องสงสัยหรือคู่ขัดแย้งมากกว่าการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม สว.อังคณา ยืนยันหลายครั้งว่า การทำงานของตนอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ไม่ใช่การสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ สว.อังคณา ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นว่าจุดยืนดังกล่าวให้ความสำคัญกับสิทธิของพลเรือนกัมพูชา ขณะที่ทหารไทยได้รับผลกระทบจากเหตุทุ่นระเบิดและการโจมตีพื้นที่ชายแดน จนทำให้เกิดกระแสโจมตีและการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคม
ขณะเดียวกัน ในประเด็นเหตุการณ์ความไม่สงบล่าสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่า สว.อังคณา ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงรัฐบาล แต่ภายหลังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นคำกล่าวของ สว.อังคณา และเจ้าตัวได้ยืนยันว่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของเพจ "เฮีย แบงค์" ในครั้งนี้ เป็นการแสดงจุดยืนและการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการว่า มีการยื่นคำร้องถอดถอนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือมีการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอน สว.อังคณา แล้วแต่อย่างใด
อ้างอิง: เพจ เฮีย แบงค์, ข้อมูลประวัติและจุดยืนของ อังคณา นีละไพจิตร และข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสื่อมวลชน
#NEWS1 รายงาน