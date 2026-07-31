เสียงแตก! สาวโพสต์ทำงาน 4 วัน ตัดสินใจลาออกกระทันหัน นายจ้างไม่จ่ายค่าแรง สรุปใครถูก ใครผิด

เกิดประเด็นถกเถียงในกลุ่ม **"ทนายความ รับปรึกษากฎหมาย"** หลังหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีการทำงานแบบพาร์ตไทม์ โดยระบุว่า ตนเองทำงานได้เพียง **4 วัน** ก่อนตัดสินใจลาออก เนื่องจากเอกสารสมัครงานไม่ครบ คาดว่าขาดเพียงสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
เจ้าของโพสต์ระบุว่า
> **"หนูขอสอบถามพี่ๆ ทนายหลายๆ ท่านหน่อยค่ะ แบบนี้เราเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ เอกสารหนูน่าจะขาดแค่ Book Bank กรุงไทย หนูทำงาน 4 วัน หนูเหนื่อยฟรีเลยไหมคะ เพราะอยู่ในช่วงฝึกงานและยังเป็น Part-time ได้วันละ 400 บาท หนูอยากทราบค่ะว่าเรียกร้องอะไรได้หรือเปล่า"**
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีสมาชิกในกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็นหลายมุมมอง บางส่วนเห็นว่า **หากลูกจ้างได้ปฏิบัติงานจริง นายจ้างควรจ่ายค่าจ้างตามจำนวนวันที่ทำงาน** แม้จะลาออกในช่วงทดลองงานหรือเอกสารยังไม่ครบก็ตาม
ขณะที่อีกส่วนมองว่า หากการจ้างงานมีเงื่อนไขชัดเจนเรื่องการส่งเอกสาร หรือพนักงานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง อาจต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและเงื่อนไขของนายจ้างเป็นรายกรณี
ตามหลักกฎหมายแรงงานโดยทั่วไป หากมีการตกลงจ้างและลูกจ้างได้ทำงานจริง นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างสำหรับงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว เว้นแต่จะมีข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขทางกฎหมายที่ทำให้สิทธิในการได้รับค่าจ้างเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากเกิดข้อพิพาท ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายได้
กรณีดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในโลกออนไลน์ว่า **หากลูกจ้างทำงานจริง แต่ลาออกในช่วงทดลองงาน นายจ้างยังมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างหรือไม่** ซึ่งคำตอบอาจแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงและเงื่อนไขการจ้างงานของแต่ละกรณี
#NEWS1 รายงาน