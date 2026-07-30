คนไทยอ้างเคยพำนักจอร์เจีย 8 ปี เปิดความจริงที่ฟังแล้วอึ้ง ลั่น "ฮลุน" ไม่ได้ ฆตต. แน่นอน

กรณีการเสียชีวิตของ "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศจอร์เจีย ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด TT บัญชี _armyalexsonra5 ซึ่งอ้างว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจอร์เจียนานประมาณ 8 ปี ได้เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ในจอร์เจีย พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และระบุว่า จากประสบการณ์ส่วนตัว ไม่เชื่อว่าฮลุนจะ ฆตต.
เจ้าของคลิปอ้างว่า ระหว่างอาศัยอยู่ในจอร์เจีย เคยรับรู้เหตุการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหลายคดี และมองว่าบางเหตุการณ์ไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง พร้อมระบุว่าสถานการณ์ภายในประเทศในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อน ทั้งในด้านความปลอดภัยและบรรยากาศทางการเมือง โดยกล่าวว่าผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงานในจอร์เจีย ควรศึกษาข้อมูลและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ เจ้าของคลิปยังกล่าวว่า ตนติดตามผลงานของฮลุนมาโดยตลอด และรู้สึกตกใจเมื่อทราบข่าว พร้อมยืนยันว่า ในมุมมองส่วนตัว ไม่เชื่อว่าฮลุนจะจบชีวิตด้วยการ ฆตต. เนื่องจากมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีข้อสงสัยหลายประการ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเป็นคำกล่าวอ้างและความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เผยแพร่คลิป ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางการจอร์เจียหรือหน่วยงานสอบสวน ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง: TT บัญชี _armyalexsonra5 (คำกล่าวอ้างจากประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้เผยแพร่)
#NEWS1 รายงาน