สะเทือนแหลมฉบัง! บริษัทยักษ์ใหญ่ เตรียมจ้างออก 500 ชีวิต อ้างพิษบริษัทจีนกดราคาสินค้า

เกิดกระแสจับตาในภาคอุตสาหกรรม หลังเพจ นิวส์ชลบุรี-ระยอง ออนไลน์ เปิดเผยข้อมูลว่า บริษัทเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เตรียมดำเนินการ เลิกจ้างพนักงานประมาณ 500 คน โดยระบุว่า สาเหตุสำคัญมาจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง หลังมีบริษัทจากจีนเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยและเสนอราคาสินค้าต่ำกว่าตลาด จนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเดิม
รายงานระบุว่า การแข่งขันด้านราคาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดต้นทุนการดำเนินงาน และมีแผนลดจำนวนพนักงานจำนวนมาก ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานและเศรษฐกิจในพื้นที่แหลมฉบังไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากบริษัทที่ถูกกล่าวถึง รวมถึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐ** เกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับผลกระทบหรือสาเหตุของการเลิกจ้าง ดังนั้น รายละเอียดทั้งหมดจึงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก่อนหน้านี้ หลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมไทยเคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันจากสินค้านำเข้าราคาต่ำและการลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างเข้มข้น ซึ่งมีข้อเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรม และลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงานไทย
อ้างอิง: เพจ นิวส์ชลบุรี-ระยอง ออนไลน์ (ข้อมูลเบื้องต้น) โดยขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากบริษัทที่ถูกกล่าวถึง และยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐ
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