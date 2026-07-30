ตำรวจสระบุรียังอึ้ง! ยาบ้านะไม่ใช่ข้าวสาร 48 กระสอบ 9 ล้านเม็ด

ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งพักยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดสระบุรี ตรวจยึดยาบ้าจำนวนมหาศาลถึง 48 กระสอบ รวมกว่า 9.56 ล้านเม็ด พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย นับเป็นหนึ่งในคดีจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ของปีนี้
การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนขยายผลจากเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ จนพบว่ามีการใช้เพิงพักในพื้นที่ ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นสถานที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อรอกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศ
เมื่อเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบรวม 48 กระสอบ คิดเป็นประมาณ 9,560,000 เม็ด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวว่า คดีดังกล่าวเป็นผลจากการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการ ผู้สั่งการ และตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจค้นและการจับกุมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกโดยเพจ สระบุรีโซเชียล ก่อนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำคดีดังกล่าวมาแถลงผลการจับกุมอย่างเป็นทางการ
อ้างอิง: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, เพจสระบุรีโซเชียล
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