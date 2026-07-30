พิพัฒน์มีสะดุ้ง! สหภาพการท่าเรือลั่นไม่เอา ย้ายคลองเตยผุด Entertainment Complex

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รวมตัวยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธานกรรมการและคณะกรรมการ กทท. เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านแนวคิดการปิดและย้ายท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) หลังนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีแนวคิดศึกษาการย้ายภารกิจของท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และนำพื้นที่กว่า 2,353 ไร่ ไปพัฒนาเป็น Entertainment Complex ที่ยืนยันว่าไม่มีคาสิโน
สหภาพแรงงานฯ ระบุว่า ท่าเรือกรุงเทพเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบโลจิสติกส์ไทย สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน การปิดหรือย้ายท่าเรือจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ สายการเดินเรือ พนักงาน รวมถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมมองว่าแนวคิดดังกล่าวอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระทบต่อบทบาทของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ในจดหมายเปิดผนึก สหภาพแรงงานฯ เรียกร้องให้คณะกรรมการ กทท. ชี้แจงแนวทางและรายละเอียดของแผนการย้ายท่าเรืออย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมระบุว่าจะติดตามความคืบหน้าภายใน 7 วัน และหากยังไม่มีความชัดเจน จะเดินหน้าคัดค้านนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่
ด้านนายพิพัฒน์ ระบุว่า แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา โดยมีเป้าหมายรวมศูนย์การขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะต้องผ่านการศึกษารายละเอียดและการพิจารณาของรัฐบาลต่อไป
อ้างอิง: กระทรวงคมนาคม, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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