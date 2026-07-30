เปิดชีวิต "ฮลุน" เด็กกำพร้าสู้ชีวิต ผู้เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง

ภายหลังข่าวการเสียชีวิตของ "ฮลุน โซโล่" นักเดินทางชาวไทยผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมาก โลกออนไลน์ได้ย้อนชมคลิปที่เจ้าตัวเคยเล่าถึงเส้นทางชีวิต จากเด็กกำพร้าฐานะยากจน สู่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเดินทางที่ได้ออกไปเห็นโลกกว่า 50 ประเทศ
ฮลุนเล่าว่า ตั้งแต่อายุประมาณ 4 ขวบ คุณพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส่วนคุณแม่แยกทางและขาดการติดต่อ ทำให้ต้องเติบโตมากับคุณย่าซึ่งมีอาชีพทำนา ฐานะทางบ้านลำบากจนบางวันไม่มีเงินซื้อของกินเหมือนเด็กคนอื่น อาหารในแต่ละวันส่วนใหญ่เป็นไข่ต้ม มาม่า หรือกับข้าวที่คุณย่านำกลับมาจากวัด แต่ความยากจนกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาตั้งใจเรียน และสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้ชีวิตต้องลำบากเช่นเดิม
ด้วยความมุ่งมั่น ฮลุนสามารถสอบได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ด้วยข้อจำกัดด้านฐานะ จึงต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปทำงานโรงงาน ค่าแรงวันละ 300 บาท ทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำ พักอยู่ห้องเช่าราคาประหยัดเดือนละเพียงประมาณ 2,000 บาท บนอาคารที่ไม่มีลิฟต์ พร้อมเดินหน้าสมัครขอทุนการศึกษาทุกแห่งที่เปิดโอกาส เพราะเชื่อว่าการศึกษาคือหนทางเปลี่ยนชีวิต
ในที่สุด ความพยายามก็สัมฤทธิ์ผล เมื่อเขาได้รับทุนศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน ระหว่างเรียน ฮลุนยังหารายได้เสริมทุกวิถีทาง ทั้งสอนพิเศษ แจกใบปลิว และขายของออนไลน์ จนสามารถเก็บเงินได้ประมาณ 400,000 บาท เมื่อเรียนจบภายใน 4 ปี
แทนที่จะใช้เงินก้อนนั้นเพื่อความสะดวกสบาย เขากลับเลือกทำตามความฝัน ด้วยการแบกเป้ออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพียงลำพัง แม้ภาษาอังกฤษจะไม่ได้คล่อง และแทบไม่มีประสบการณ์เดินทาง แต่เขาเลือกเที่ยวแบบประหยัด ใช้รถโดยสารสาธารณะ นอนห้องพักรวม และใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนในท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้โลกในมุมที่แตกต่าง
เงินเก็บ 400,000 บาท ทำให้ฮลุนสามารถเดินทางได้นานถึง 1 ปี พร้อมเยือน 17 ประเทศ ก่อนจะกลับมาสร้างคอนเทนต์แบ่งปันประสบการณ์ จนมีผู้ติดตามจำนวนมาก และต่อยอดความฝันด้วยการเดินทางไปแล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
ฮลุนยังนำรายได้จากการทำคอนเทนต์กลับมาตอบแทนผู้มีพระคุณ ด้วยการซ่อมแซมบ้านให้คุณย่า พาคุณย่าไปเที่ยวต่างประเทศ และซื้ออาหารอร่อย ๆ ให้ครอบครัวได้กินอย่างที่เคยตั้งใจไว้
แม้วันนี้เจ้าตัวจะจากไปแล้ว แต่เรื่องราวชีวิตของ "ฮลุน โซโล่" ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมาก ว่าต้นทุนชีวิตอาจไม่เท่ากัน แต่ความขยัน ความอดทน และการไม่ยอมแพ้ อาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้
อ้างอิงข้อมูลจากเพจ "ฮลุน โซโล่"
#NEWS1 รายงาน