คันทะลุจอ! จีนดำทำเครื่องสำอางปลอมเพียบ ครบ 70 รายการ ยึดกว่า 18,000 ชิ้น

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุม นายเว่ยซิน (สงวนนามสกุล) สัญชาติจีน พร้อมทลายแหล่งเก็บและแพ็กเครื่องสำอางปลอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจยึดของกลางได้กว่า 18,478 ชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท
จากการตรวจค้น พบผลิตภัณฑ์ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังหลายประเภท ทั้งครีมบำรุงผิว ครีมกันแดด เซรั่ม ยาสีฟัน และสบู่ รวมกว่า 70 รายการ โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาใช้โกดังดังกล่าวเป็นสถานที่ซุกซ่อนสินค้าและแพ็กพัสดุ ก่อนส่งจำหน่ายให้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. สืบสวนพบความเคลื่อนไหวของขบวนการจำหน่ายสินค้าปลอมที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า จึงรวบรวมพยานหลักฐานและขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น ก่อนพบของกลางจำนวนมากภายในโกดัง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับการปลอมและจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป
ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าที่จำหน่ายในราคาต่ำผิดปกติ เนื่องจากอาจเป็นสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
อ้างอิง: ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
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