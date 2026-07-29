สื่อจอร์เจียรายงาน! มหาดไทยยืนยันพบร่าง "ฮลุน โซโล่" เสียชีวิตในทบิลิซี

สื่อมวลชนประเทศจอร์เจียรายงานความคืบหน้ากรณีการหายตัวของ "ฮลุน โซโล่" (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทย หลังครอบครัวประกาศขอความช่วยเหลือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้ระหว่างเดินทางในประเทศจอร์เจีย
เว็บไซต์ Media Center Mtavari (MCM.ge) รายงานโดยอ้างข้อมูลจาก กระทรวงมหาดไทยจอร์เจีย ว่า เจ้าหน้าที่ได้พบร่างของฮลุนภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซี พร้อมระบุว่าได้เริ่มดำเนินการสอบสวนตาม มาตรา 115 ของประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจีย ซึ่งเป็นการดำเนินคดีเพื่อสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ ฮลุน โซโล่ เดินทางเข้าประเทศจอร์เจียเพื่อท่องเที่ยวและถ่ายทำคอนเทนต์ ก่อนขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ทำให้ครอบครัวเข้าแจ้งความและประสานขอความช่วยเหลือผ่าน กระทรวงการต่างประเทศไทย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย เพื่อช่วยติดตามตัว ขณะที่ข่าวการหายตัวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามและสื่อมวลชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
รายงานของสื่อจอร์เจียระบุเพียงว่า เจ้าหน้าที่พบร่างของฮลุนภายในโรงแรมในกรุงทบิลิซี และอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ทางการจอร์เจียยังไม่ได้แถลงผลการสอบสวนเพิ่มเติม
การจากไปของฮลุนสร้างความโศกเศร้าให้กับผู้ติดตามจำนวนมาก เนื่องจากเจ้าตัวเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก จากการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยสไตล์การนำเสนอที่เป็นกันเองและเข้าถึงผู้ชม จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางชาวไทยจำนวนไม่น้อย
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตและผลการชันสูตร ยังต้องรอการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของประเทศจอร์เจียต่อไป
อ้างอิง: Media Center Mtavari (MCM.ge), กระทรวงมหาดไทยจอร์เจีย, กระทรวงการต่างประเทศไทย
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