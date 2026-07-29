"Hollywood" เปิดเบื้องหลังคืนหยุดยิง! เผย ทอ.ประเมินทหารเขมรสูญเสียราว 6,000 นาย ที่ปราสาทตาควาย

เพจ วาสนา นาน่วม เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของ พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ หรือ "Hollywood" อดีตผู้บัญชาการการป้องกันภัยทางอากาศ (ผบ.คปอ.) ซึ่งเปิดเผยผ่านรายการ "คนดังนั่งเคลียร์" ถึงเบื้องหลังปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยในคืนวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ก่อนข้อตกลงหยุดยิงบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาจะมีผลบังคับใช้
พลอากาศเอก ระวิน ระบุว่า ก่อนถึงเวลาเที่ยงคืนประมาณ 1 ชั่วโมง กองทัพบกแจ้งว่าตรวจพบการระดมกำลังของทหารกัมพูชาเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย จากเดิมที่ประเมินว่ามีกำลังประมาณ 4,000–6,000 นาย เพิ่มเป็นราว 11,000 นาย โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์สัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ จึงประเมินว่าฝ่ายกัมพูชาอาจยังไม่มีท่าทีจะหยุดปฏิบัติการ แม้ใกล้ถึงเวลาหยุดยิงแล้ว
จากสถานการณ์ดังกล่าว กองทัพบกจึงประสานขอการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ ทำให้มีการส่งเครื่องบินขึ้นปฏิบัติภารกิจในเวลาประมาณ 23.00 น. ก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผล
พลอากาศเอก ระวิน กล่าวต่อว่า หลังการปฏิบัติภารกิจ มีการประเมินจากข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์มือถือพบว่าสัญญาณหายไปกว่า 6,000 หมายเลข จึงเป็นที่มาของการประเมินว่า ฝ่ายกัมพูชาอาจมีความสูญเสียประมาณ 6,000 นาย ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินจากข้อมูลข่าวกรองที่เปิดเผยผ่านรายการ ไม่ใช่ตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตจากการตรวจพิสูจน์ภาคสนาม และยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายกัมพูชาหรือหน่วยงานอิสระ
คำเปิดเผยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลเบื้องหลังการปฏิบัติการของกองทัพไทยในคืนก่อนการหยุดยิง ซึ่งสะท้อนมุมมองของผู้บัญชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในขณะนั้น และกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
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