จ่าโอตั้งคำถามรัฐบาลไทย ไม่คิดจะสวนกลับแองเจลินา โจลี จริงหรือ?

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังเพจ "จ่าโอ ในกองทัพเรือมะกัน" โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงรัฐบาลไทย กรณี แองเจลินา โจลี (Angelina Jolie) นักแสดงและนักเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมระดับโลก ออกมาแสดงความห่วงใยต่อชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน พร้อมตั้งคำถามว่า รัฐบาลไทยจะปล่อยให้ภาพลักษณ์ของประเทศถูกนำเสนอเพียงด้านเดียว หรือควรออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมโลก
โพสต์ดังกล่าวได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด หลายคนแสดงความรู้สึกสะเทือนใจ เนื่องจากมองว่าตลอดช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเองก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ตามแนวชายแดน ทั้งทหารและประชาชนได้รับผลกระทบ มีผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง แต่กลับรู้สึกว่าความสูญเสียของฝั่งไทยไม่ได้รับความสนใจหรือถูกกล่าวถึงในระดับเดียวกับที่เกิดขึ้นกับฝ่ายกัมพูชา
ผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนหนึ่งระบุว่า สิ่งที่ทำให้รู้สึกอ่อนไหวไม่ใช่เพราะการแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัย แต่เป็นเพราะมองว่า หากบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อความเห็นของคนทั่วโลกนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว อาจทำให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าไทยเป็นฝ่ายที่ควรถูกตำหนิ ขณะที่ความสูญเสียและข้อชี้แจงของฝ่ายไทยกลับไม่ได้รับการรับรู้ในวงกว้าง
ด้วยเหตุนี้ จึงมีเสียงเรียกร้องจากผู้วิพากษ์วิจารณ์บางส่วนให้รัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสื่อสารข้อเท็จจริงของไทยผ่านช่องทางระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความรอบด้าน และไม่ปล่อยให้การรับรู้ของสังคมโลกเกิดจากข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่ปรากฏว่ารัฐบาลไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้โพสต์ของแองเจลินา โจลี โดยตรง ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการตอบโต้ มองว่า การสื่อสารผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการอาจเหมาะสมกว่าการโต้ตอบบุคคลสาธารณะเป็นรายบุคคล
ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เพียงการตั้งคำถามถึงแองเจลินา โจลี เท่านั้น แต่ยังสะท้อนคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่า เมื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาคมโลกได้อย่างมาก รัฐบาลไทยควรมีบทบาทเชิงรุกมากกว่านี้หรือไม่ในการนำเสนอข้อเท็จจริง ปกป้องภาพลักษณ์ของประเทศ และทำให้ความสูญเสียของประชาชนไทยได้รับการรับรู้ในเวทีนานาชาติอย่างรอบด้าน
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