สะเทือนใจคนไทย? รับผู้ป่วยเขมรเข้าไทย แม้อ้างยังไม่เปิดด่าน กระแสวิจารณ์ยังเดือด

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ หลังมีรายงานว่ามีการรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของไทย แม้จะยังไม่มีการประกาศเปิดด่านชายแดนอย่างเป็นทางการ
จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ยังไม่พบประกาศจากรัฐบาลไทยที่เปิดด่านให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลเป็นการทั่วไป โดยการรับผู้ป่วยที่มีการกล่าวถึง ถูกอธิบายว่าเป็นการดำเนินการด้านมนุษยธรรมในบางกรณี ซึ่งแตกต่างจากการเปิดด่านชายแดนตามปกติ และยังคงอยู่ภายใต้มาตรการด้านความมั่นคงและการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมากตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการดำเนินการในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชายังคงเปราะบาง หลังเกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย รวมถึงประเทศไทยยังคงเดินหน้าเสริมมาตรการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน
ผู้วิพากษ์วิจารณ์บางส่วนมองว่า แม้หลักมนุษยธรรมจะเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่รัฐบาลควรชี้แจงต่อสาธารณะให้ชัดเจนว่า การรับผู้ป่วยมีหลักเกณฑ์อย่างไร ใครเป็นผู้อนุมัติ และเป็นมาตรการเฉพาะรายหรือไม่ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการผ่อนคลายมาตรการชายแดน
ขณะที่อีกด้านหนึ่ง มีผู้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นหลักปฏิบัติด้านมนุษยธรรม ซึ่งไม่ควรถูกตีความว่าเท่ากับการเปิดด่าน หรือการยุติมาตรการด้านความมั่นคงแต่อย่างใด
ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ในเวลานี้ คือ ยังไม่มีประกาศเปิดด่านชายแดนเพื่อรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาเป็นการทั่วไป แต่การดำเนินการด้านมนุษยธรรมในบางกรณี ได้กลายเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดคำถามและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาชี้แจงรายละเอียดอย่างโปร่งใสและชัดเจน
#NEWS1 รายงาน