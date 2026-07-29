ด่วน! วนกลับมาจุดเดิม! EOD "ไทยเสียอีกขา" รัฐบาลเตรียม "A4" ยื่นคำร้อง

เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้ข้อเท้าได้รับบาดเจ็บรุนแรง ก่อนถูกเร่งนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN
เหตุครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของกำลังพลไทยจากปัญหาทุ่นระเบิดชายแดน และยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งกวาดล้างวัตถุระเบิดเพื่อความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่ารัฐบาลเตรียมนำหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยื่นคำร้องในกรอบ "A4" เพื่อผลักดันประเด็นทุ่นระเบิดชายแดนเข้าสู่การพิจารณาในระดับระหว่างประเทศ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไทยได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง
เหตุการณ์ล่าสุดทำให้หลายฝ่ายจับตาว่า การดำเนินการของรัฐบาลในเวทีระหว่างประเทศจะมีความคืบหน้าเพียงใด ขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงต้องปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไป ท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ตลอดแนวชายแดน
#NEWS1 รายงาน