เพิ่มมาตรการล้างบาง'นอมินี',สกัดถือหุ้นทิพย์ บังคับใช้ 1 ส.ค.69

พาณิชย์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน-ปราบปราม การใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ประกาศใช้มาตรการใหม่ ตั้งแต่ 1 ส.ค.69
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หนึ่งในปัญหาสำคัญที่กรมฯ กำลังร่วมกับกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด คือ การถือครองอสังหาริมทรัพย์และที่ดินของชาวต่างชาติ ซึ่งโดยหลักการทั่วไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน ชาวต่างชาติไม่สามารถดำเนินการได้ แต่เลือกใช้นิติบุคคลบังหน้าในการถือครองฯ และใช้วิธีการซื้อขายโดยวิธีการเปลี่ยนกรรมการและผู้ถือหุ้นกันเป็นทอดๆ โดยใช้ช่องว่างหลีกเลี่ยงกฎหมาย แทนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และที่ดินกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 (สถานะเป็นไทย) ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นนอมินี หรือใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเข้าถือครองอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องร่วมกันดำเนินการตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป กรมฯ จะระบุข้อควรทราบไว้ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการคัดถ่ายจากกรมฯ ทุกฉบับว่า “บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับนี้ นายทะเบียนรับไว้ตามที่กรรมการบริษัทจัดส่ง การที่นายทะเบียนให้คัดสำเนาเอกสารมิใช่เป็นการรับรองถึงความถูกต้องแท้จริงของสถานะผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องพิจารณาจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ซึ่งได้รับการสันนิษฐานจากกฎหมายว่าเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้อง มิใช่สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนจัดเก็บไว้” เพื่อให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อกฎหมายและนำไปกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย
แนวทางนี้ เป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งวินิจฉัยว่า นายทะเบียนมีหน้าที่เพียงรับและจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่ผู้รับรองสถานะหรือสิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นของบุคคล โดยการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องตรวจสอบจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดทำและเก็บรักษาไว้ ซึ่งตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหน้าที่รับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กรรมการบริษัทนำส่ง เพื่อจัดเก็บและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและคัดสำเนาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1020 โดยเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บริษัทมีหน้าที่นำส่งเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ มิใช่เป็นการรับรองสถานะหรือสิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นของบุคคลแต่อย่างใด
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า แม้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะไม่มีอำนาจในการรับรองสถานะผู้ถือหุ้น แต่กรมฯ ไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการนำโครงสร้างนิติบุคคลไปใช้หลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการจัดตั้งบริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำกับดูแลตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมฯ จึงให้ความสำคัญกับการแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้มีความถูกต้องมากที่สุด โดยจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันผู้ถือหุ้นทิพย์ (ไม่มีตัวตนจริง) และจะเฝ้าระวังและสนับสนุนข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และพร้อมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทย
ปัจจุบันมีนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนและยังดำเนินกิจการอยู่รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,004,558 ราย แบ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 200,327 ราย บริษัทจำกัด 802,717 ราย และบริษัทมหาชนจำกัด 1,514 ราย (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.69)