หม่อมปลื้มไม่กลัวทัวร์ลง! ไม่เห็นด้วยกับ Standard สร้างวันหยุดให้ยาว ย้ำต้องทำมาหากิน

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลัง หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือ หม่อมปลื้ม แสดงความคิดเห็นผ่านเพจ M.L. Nattakorn Devakula วิจารณ์แนวคิดการกำหนดวันหยุดยาวของภาครัฐ โดยระบุว่า การเพิ่มวันหยุดเพื่อเชื่อมต่อกับวันหยุดราชการ เป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของประเทศ
หม่อมปลื้ม ตั้งคำถามถึงแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมักประกาศเพิ่มวันหยุดพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้หยุดต่อเนื่องหลายวัน โดยมองว่า หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่การคอย "หยอดวันหยุด" เพื่อให้เกิดวันหยุดยาว แต่ควรมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน การผลิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า
เจ้าตัวยังระบุว่า คนจำนวนไม่น้อยไม่ได้มีงบประมาณสำหรับการท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีวันหยุดยาว หลายคนยังต้องทำมาหากิน และการสร้างค่านิยมว่าทุกครั้งที่มีโอกาสต้องทำวันหยุดให้ยาวขึ้น อาจทำให้สังคมคุ้นชินกับการทำงานน้อยลง และส่งผลต่อผลิตภาพ หรือ Productivity ของประเทศในระยะยาว
หม่อมปลื้ม ยังยกตัวอย่างว่า ในอดีตวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้ยาวเหมือนในปัจจุบัน แต่ภายหลังมีการเพิ่มวันหยุดและวันหยุดชดเชยต่อเนื่อง จนบางช่วงประชาชนสามารถหยุดได้หลายวันติดต่อกัน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แนวคิดดังกล่าวเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องโดยตรง แต่เป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
นอกจากนี้ ยังสะท้อนมุมมองว่า หากเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชน ก็จะให้หยุดเฉพาะวันที่กฎหมายกำหนด เพราะเมื่อภาครัฐประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม ภาคเอกชนก็มักถูกกดดันให้หยุดตาม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและกิจการที่ต้องพึ่งพาการทำงานต่อเนื่อง
หม่อมปลื้ม ยังแสดงความเห็นว่า วันหยุดทางศาสนาและวันสำคัญของชาติเป็นเรื่องที่มีเหตุผลรองรับ เพราะเป็นการให้ความสำคัญกับศาสนาและประวัติศาสตร์ของประเทศ แต่การเพิ่มวันหยุดเพื่อให้เกิดวันหยุดยาวนั้น ควรทบทวนอย่างรอบคอบ เพราะอาจสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
พร้อมกันนี้ ยังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า หากเป็นผู้ตัดสินใจ ก็จะยกเลิกแนวคิดวันหยุดชดเชยทั้งหมด โดยมองว่า วันหยุดควรเป็นไปตามวันที่กำหนดไว้ ไม่ควรเพิ่มวันหยุดเพียงเพื่อให้เกิดช่วง Long Weekend
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของหม่อมปลื้ม ซึ่งจุดประกายให้เกิดการถกเถียงในสังคม โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยว่า ประเทศควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน และอีกส่วนที่เห็นว่า วันหยุดยาวช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว การใช้จ่าย และสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิต
#NEWS1 รายงาน