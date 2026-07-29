ใครอนุมัติ? ชาวบ้านชลบุรีงง Data Center ผุดกลางชุมชน ไม่เคยทำประชาคม

ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา–ชลบุรี ออกมาตั้งคำถามถึงกระบวนการอนุมัติโครงการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ หลังระบุว่า ก่อนเริ่มโครงการไม่เคยมีการชี้แจงข้อมูลหรือเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่ชุมชนอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างและได้รับผลกระทบโดยตรง
ชาวบ้าน เปิดเผยว่า ในช่วงแรกทราบเพียงว่ามีนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน แต่ไม่มีการแจ้งว่าจะเป็นโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ กระทั่งอาคารก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ จึงทราบว่าเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้หลายคนเริ่มกังวลถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ทั้งน้ำ ไฟฟ้า และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ชาวบ้านยืนยันว่า หากได้รับข้อมูลตั้งแต่แรกว่าโครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ก็จะไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างในพื้นที่แห่งนี้ เพราะมองว่าโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
นอกจากนี้ แม้ดาต้าเซ็นเตอร์จะยังไม่เปิดดำเนินการ แต่ในช่วงก่อสร้าง ชาวบ้านระบุว่า ได้รับผลกระทบแล้ว ทั้งเสียงจากการตอกเสาเข็ม การตั้งแคมป์คนงาน และการระบายน้ำจากพื้นที่ก่อสร้างลงสู่คลองสาธารณะ จนทำให้น้ำในคลองมีสีและกลิ่นผิดปกติ สร้างความกังวลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
ชาวบ้านยังชี้ว่า แม้บ้านของตนจะอยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่มีเพียงคลองกั้นกับพื้นที่ก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี จึงมองว่ามลพิษไม่ได้หยุดอยู่ที่เส้นแบ่งเขตจังหวัด และประชาชนทั้งสองพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบเหมือนกัน
อีกประเด็นที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกต คือ โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฝั่งจังหวัดชลบุรี ทำให้ประชาชนฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้าง กลับไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่น และไม่มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งที่ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน
ชาวบ้านยังมองว่า จนถึงขณะนี้ชุมชนแทบไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทั้งด้านการจ้างงานหรือรายได้ แต่กลับต้องรับภาระด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต จึงเรียกร้องให้ภาครัฐตรวจสอบกระบวนการอนุญาตโครงการ เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนอย่างโปร่งใส และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนเดินหน้าโครงการในอนาคต
พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยเฉพาะการใช้น้ำ การจัดการน้ำเสีย และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากกังวลว่า หากดาต้าเซ็นเตอร์เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ ผลกระทบอาจรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง
ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนข้อกังวลของผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ ขณะที่ผู้พัฒนาโครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยังสามารถชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน
#NEWS1 รายงาน