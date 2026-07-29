พี่ทิตถามตรงจุด! เลื่อนเจรจา BRN ได้ รู้จักกันขนาดนั้น ทำไมไม่จับ?

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังเพจ วากับทิต V2 แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศเลื่อนการพูดคุยกับกลุ่ม BRN ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมมีกระแสข่าวว่ามาเลเซียอาจเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจา
พี่ทิต ตั้งคำถามว่า หากฝ่ายรัฐสามารถติดต่อและนัดหมายกับกลุ่มที่เข้าร่วมการพูดคุยได้ เหตุใดจึงเพียงเลื่อนการเจรจาออกไป แทนที่จะใช้โอกาสดังกล่าวดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีพยานหลักฐานว่ากระทำความผิด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การพูดคุยดำเนินมาเป็นเวลานานหลายปี แต่เหตุความรุนแรงในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ พี่ทิต ยังตั้งคำถามถึงบทบาทของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุย โดยมองว่า ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาภายในของประเทศไทย และต้องการความชัดเจนถึงขอบเขตบทบาทของประเทศที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว
อีกประเด็นที่พี่ทิตหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ คือการใช้คำว่า "ผู้เห็นต่างทางการเมือง" ในการสื่อสารเกี่ยวกับกลุ่มที่เข้าร่วมการพูดคุย โดยตั้งคำถามว่า คำดังกล่าวสะท้อนข้อเท็จจริงของสถานการณ์หรือไม่ เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐเคยอธิบายถึงแรงจูงใจของกลุ่มผู้ก่อเหตุในหลายมิติ ทั้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนและประเด็นอื่น ๆ จึงเห็นว่าควรมีความชัดเจนในการสื่อสารต่อสาธารณชน
พี่ทิต ยังตั้งข้อสังเกตว่า ตลอดระยะเวลาการพูดคุยหลายสิบปี ประชาชนยังไม่เคยได้รับทราบรายละเอียดของเนื้อหาการเจรจาอย่างชัดเจน จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อกระบวนการสันติสุข
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของพี่ทิตที่เผยแพร่ผ่านเพจ วากับทิต V2 ขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระบวนการพูดคุยสันติสุข ยังคงเป็นนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้
#NEWS1 รายงาน