พี่ไทกรเอาอีกแล้ว! แฉดีลลับ "แดงผสมเขียว" ทำเมียบ้านใหญ่น้ำเงินสลิ้งแตก

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลัง ไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ "ดีลลับแดง-เขียว" ซึ่งอ้างว่ามีการพูดคุยกันที่ประเทศโมนาโก เพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี รวมถึงลดบทบาทของบุคคลที่ถูกเรียกว่า "ครูใหญ่" ออกจากอำนาจทางการเมือง
ข้อความดังกล่าวระบุว่า
"เมียครูใหญ่ควันออกหูเมื่อรู้ข่าว ดีลลับแดง-เขียว ที่โมนาโก 'งัดออกเสียง' เพื่อเปลี่ยนนายกฯ และถีบครูใหญ่ออกจากอำนาจแฝงการเมือง"
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ของข้อมูล รวมทั้งมีการเชื่อมโยงไปยังสถานการณ์การเมืองที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานหรือคำชี้แจงจากผู้ที่ถูกพาดพิง ที่ยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าว และยังไม่มีข้อมูลจากหน่วยงานทางการที่ยืนยันว่ามีการหารือหรือทำข้อตกลงตามที่โพสต์ระบุ
ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นเพียง ข้อกล่าวอ้างและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของผู้โพสต์ ซึ่งจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและคำชี้แจงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
#NEWS1 รายงาน