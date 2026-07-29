อดีตนักบิน ทอ.ยัน! ทิ้งไข่เขมรเป็นแสนลูก ถ้าเป็นจริง เขมรสิ้นประเทศไปแล้ว

กระแสการกล่าวอ้างบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า กองทัพอากาศไทยใช้ระเบิดโจมตีประเทศกัมพูชามากถึง 100,000 ลูก กำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนัก หลังเพจ วาสนา นาน่วม เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของ "Hollywood" อดีตนักบินกองทัพอากาศ ที่ออกมาโต้แย้งว่าตัวเลขดังกล่าว "เป็นไปไม่ได้"
Hollywood ระบุว่า หากกองทัพอากาศไทยทิ้งระเบิดมากถึงหนึ่งแสนลูกจริง ผลกระทบจะรุนแรงจนโครงสร้างพื้นฐานและเป้าหมายทางทหารสำคัญของกัมพูชาถูกทำลายแทบทั้งหมด พร้อมยืนยันว่า การปฏิบัติการจริงมีการใช้อาวุธเพียง หลักหลายร้อยลูก เท่านั้น และเป็นการโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่ผ่านการวางแผนอย่างแม่นยำ ไม่ใช่การทิ้งระเบิดแบบปูพรม
อดีตนักบินกองทัพอากาศยังระบุว่า ตัวเลข 100,000 ลูก ไม่มีความเป็นไปได้ทั้งในแง่ยุทธวิธี การส่งกำลังบำรุง และขีดความสามารถในการปฏิบัติการของภารกิจทางอากาศ พร้อมกล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า หากมีการทิ้งระเบิดมากถึงระดับดังกล่าวจริง ประเทศกัมพูชาคงได้รับความเสียหายอย่างหนักจนแทบไม่เหลือสภาพ
ที่ผ่านมา กองทัพอากาศไทยยืนยันว่า การปฏิบัติการทางอากาศทุกภารกิจยึดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ มุ่งโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหาร และพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอคำให้สัมภาษณ์ของ Hollywood อดีตนักบินกองทัพอากาศ ผ่านเพจ วาสนา นาน่วม ขณะที่กองทัพอากาศไทยยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนอาวุธที่ใช้ในแต่ละภารกิจ
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