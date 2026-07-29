คนไทยทึ่ง! "อ.วีระ" ขุดลึก รู้จริง แฉของในหอศิลป์แห่งชาติหายหลายชิ้น ไร้ร่องรอย

สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ หลัง อาจารย์วีระ ธีระภัทรานนท์ สื่อมวลชนอาวุโสและนักวิเคราะห์ชื่อดัง แสดงความคิดเห็นถึงการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยชื่นชมการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลายแห่งทั่วประเทศ แต่สะท้อนความกังวลต่อสภาพของหอศิลป์แห่งชาติ พร้อมเปิดเผยข้อมูลว่า ผลงานศิลปะภายในหอศิลป์แห่งชาติสูญหายไปหลายชิ้นในอดีต
อาจารย์วีระ กล่าวว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรมศิลปากรมีการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลายแห่งอย่างเห็นได้ชัด ทั้งที่พระนคร อู่ทอง ปราจีนบุรี สุรินทร์ อยุธยา สุโขทัย และนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นทิศทางที่น่าชื่นชมและควรเดินหน้าพัฒนาต่อไป เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นหน้าตาของประเทศ
อย่างไรก็ตาม อาจารย์วีระ ระบุว่า เมื่อได้เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์แห่งชาติ บริเวณสนามหลวง กลับรู้สึกผิดหวัง เพราะมองว่ายังไม่สมกับการเป็น National Gallery ของประเทศไทย ทั้งในด้านพื้นที่ การจัดแสดง และมาตรฐานโดยรวม
นอกจากนี้ อาจารย์วีระ ยังเปิดเผยว่า ได้รับทราบข้อมูลว่า ผลงานศิลปะภายในหอศิลป์แห่งชาติสูญหายไปหลายชิ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามารับหน้าที่ พร้อมเสนอให้ยกระดับการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
อาจารย์วีระ เสนอว่า ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาหอศิลป์แห่งชาติให้ได้มาตรฐานระดับสากล จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารและพื้นที่จัดแสดง รวมถึงพิจารณาจัดตั้งมูลนิธิเพื่อระดมทุนจัดซื้อและอนุรักษ์ผลงานศิลปะสำคัญของชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบ ควบคู่กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องผลงานศิลปะสูญหาย เป็นข้อมูลที่อาจารย์วีระกล่าวถึงระหว่างการแสดงความคิดเห็น ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความคืบหน้าของการติดตามทรัพย์สินที่สูญหายเพิ่มเติมได้
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