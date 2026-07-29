งานเข้าคนเมืองชล! แอบตั้ง Data Center ชาวบ้านโอด ผลกระทบเพียบ

ชาวบ้านหมู่ 6 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ออกมาร้องเรียนถึงผลกระทบจากโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Data Center โดยระบุว่า ตลอดเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ชุมชนได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาการจราจร น้ำประปา ไฟฟ้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนเริ่มโครงการไม่เคยมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง
ชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง มีรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออกพื้นที่ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้การจราจรติดขัด ถนนเสียหาย และการเดินทางของคนในชุมชนลำบากมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุท่อน้ำประปาแตกหลายครั้ง ทำให้น้ำประปาไม่ไหลเป็นระยะ รวมถึงเคยเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นเวลานานหลายครั้ง
ชาวบ้านยังระบุว่า เศษดิน เศษปูน และวัสดุก่อสร้างไหลลงคลองสาธารณะ ส่งผลให้น้ำขุ่นและคุณภาพน้ำลดลง กระทบต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง เพราะตะกอนดินและหินปูนไหลลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง อีกทั้งการฉีดน้ำล้างถนนเพื่อลดฝุ่นจากงานก่อสร้าง ยังทำให้ถนนเปียกและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย
ชาวบ้านยืนยันว่า ก่อนเริ่มโครงการไม่เคยได้รับข้อมูลหรือการชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทราบเพียงภายหลังว่าเป็นโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ และแม้จะรวมตัวร้องเรียนรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง แต่การแก้ไขปัญหายังคงเป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้า เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาก็กลับมาเกิดขึ้นอีก
ด้านชาวบ้านอีกราย เปิดเผยว่า ช่วงแรกเห็นเพียงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่มีการจัดประชาคมหรือชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน กระทั่งอาคารใกล้แล้วเสร็จ จึงทราบว่าเป็นโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ โดยข้อมูลที่ได้รับมีเพียงว่าเป็นศูนย์เก็บข้อมูลเท่านั้น ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
สำหรับผลกระทบที่พบในช่วงก่อสร้าง คือ รถบรรทุกจำนวนมากทำให้การจราจรติดขัด ถนนเต็มไปด้วยดินโคลนและวัสดุก่อสร้าง ขณะเดียวกัน การก่อสร้างยังส่งผลให้ท่อน้ำประปาเสียหาย จนชาวบ้านต้องเผชิญปัญหาน้ำไม่ไหลเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือบางครั้งตลอดทั้งวัน
ชาวบ้านยังกังวลว่า หากดาต้าเซ็นเตอร์เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอาจรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า และระบบระบายความร้อน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนให้ประชาชนรับทราบ ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวก็ไม่ได้สร้างประโยชน์โดยตรงให้กับคนในพื้นที่มากนัก เนื่องจากดาต้าเซ็นเตอร์ไม่ได้ใช้แรงงานจำนวนมาก คนในชุมชนจึงแทบไม่ได้รับโอกาสด้านการจ้างงาน ยกเว้นบางตำแหน่ง เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือแม่บ้าน ขณะที่ตำแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากภายนอกพื้นที่
ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเสนอว่า หากจะมีการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต ควรเลือกพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ของผู้ได้รับผลกระทบ ขณะที่ผู้พัฒนาโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและมาตรการที่ดำเนินการได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน
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