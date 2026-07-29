ไทกรโพสต์สะเทือนบ้านแดง! อ้างเมียครูใหญ่สั่งไล่พรรคแดงจาก ครม.

กระแสการเมืองร้อนขึ้นอีกระลอก หลัง ไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า "เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้ง ดีก็คบ ทรยศก็ตัดทิ้ง โตแล้วอย่าซับซ้อน" ก่อนอ้างว่าเป็นสัญญาณจาก "เมียครูใหญ่" ที่ต้องการให้มีการปรับพรรคการเมืองสีแดงออกจากคณะรัฐมนตรี
ไทกรระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ และเชื่อว่าอาจมีการปรับโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคต โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ถูกมองว่ามีความขัดแย้งหรือสร้างปัญหาในการทำงานร่วมกับรัฐบาล
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่มองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมือง และผู้ที่เห็นว่ายังเป็นเพียงการวิเคราะห์หรือการอ้างอิงจากแหล่งข่าวของผู้โพสต์ ซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากรัฐบาล พรรคการเมืองที่ถูกพาดพิง หรือบุคคลที่ถูกอ้างถึง ว่ามีการหารือหรือมีแผนปรับพรรคการเมืองใดออกจากคณะรัฐมนตรีตามที่มีการกล่าวอ้าง
ขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า หากเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับพรรคร่วมรัฐบาลจริง ย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและทิศทางการเมืองในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ในเวลานี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นประเด็นอยู่ในสังคมออนไลน์ ยังเป็นการกล่าวอ้างจากโพสต์ของไทกร พลสุวรรณ และยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวทางการ
#NEWS1 รายงาน