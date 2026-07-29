เรือหายแล้ว! ข้อมูลลูกค้าตลาดหลักทรัพย์รั่ว 2 แสนราย ผู้จัดการ ตลท. ออกมาขอโทษ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกมายอมรับว่าเกิดเหตุ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบ TSD Investor Portal รั่วไหลกว่า 200,000 ราย หลังตรวจพบว่ามีผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมส่งอีเมลและข้อความ SMS แจ้งเตือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่รั่วไหล พร้อมยอมรับว่าเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายอัสสเดชยืนยันว่า จากการตรวจสอบในขณะนี้ ยังไม่พบว่าข้อมูลที่รั่วไหลถูกนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการ แต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญสูงสุด และจะเร่งดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเตือนประชาชนที่ได้รับอีเมลหรือ SMS แจ้งเตือน ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมีข้อความหรืออีเมลส่งลิงก์มาในภายหลัง ห้ามกดลิงก์โดยเด็ดขาด เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันการเงินไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ลูกค้ากดเพื่อยืนยันข้อมูลหรือทำธุรกรรม พร้อมแนะนำให้โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนทุกครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติ
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์แล้ว พร้อมตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกระบบ รวมทั้งแจ้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่รั่วไหลไปใช้ในทางมิชอบ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุเพิ่มเติมว่า ระบบการเงินของไทยยังมีมาตรการป้องกันหลายชั้น การมีข้อมูลส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ทันที หากประชาชนมีสติ ไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพ และไม่กดลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนและผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อย เนื่องจากเป็นการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่
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