มวลชนค้าน SEC-แลนด์บริดจ์ ลุกฮือ! อนุทินเบี้ยวข้อตกลง รวมพลัง 4 สิงหาคมนี้

เครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC Watch ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล หลังกล่าวหารัฐบาลว่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ลงนามร่วมกับภาคประชาชน พร้อมระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และฝ่ายรัฐบาล ได้ "เบี้ยวข้อตกลง" ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์และการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้
SEC Watch ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับเครือข่ายประชาชน โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ลงนามแทนฝ่ายรัฐบาล ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC), ยุติโครงการแลนด์บริดจ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้
อย่างไรก็ตาม เครือข่ายระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะกรณีที่นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า โครงการแลนด์บริดจ์สามารถนำกลับมาผลักดันได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเครือข่ายมองว่า ขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่กำหนดให้อนาคตของโครงการต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการร่วม ไม่ใช่การตัดสินใจของฝ่ายการเมืองเพียงฝ่ายเดียว
นอกจากนี้ SEC Watch ยังระบุว่า แม้เวลาจะผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนหลังการลงนาม แต่รัฐบาลยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ตามที่ตกลงไว้ ทำให้เกิดความกังวลว่า ข้อตกลงเรื่องการยกเลิกร่าง พ.ร.บ. SEC อาจไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน
เครือข่ายย้ำว่า การพัฒนาภาคใต้ควรเริ่มจากการจัดทำแผนแม่บททั้งระบบ เพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนของพื้นที่ ก่อนจะตัดสินใจดำเนินโครงการคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น โครงการแลนด์บริดจ์ พร้อมระบุว่า หากรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการโดยไม่มีแผนพัฒนาภาพรวมรองรับ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดและไม่ตอบโจทย์การพัฒนาของประชาชนในพื้นที่
ท้ายแถลงการณ์ SEC Watch ประกาศว่า เมื่อประชาชนเห็นว่ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกมาเคลื่อนไหว โดยจะเริ่ม ชุมนุมตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียืนยันการยุติโครงการแลนด์บริดจ์ตามบันทึกข้อตกลง และเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้โดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเรื่องการ "เบี้ยวข้อตกลง" เป็นเนื้อหาที่ปรากฏในแถลงการณ์ของเครือข่าย SEC Watch ขณะที่ในขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลต่อแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว
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