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อาจารย์ปานเทพถาม หากรัฐบาลไทย ใช้ MOU 43 และเปิดด่านรับรักษาเขมร ให้ถามทหารและคนไทยก่อนจะยอมไหม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาจารย์ปานเทพ ตั้งคำถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงกรณีที่มีกระแสพูดถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาใช้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 เป็นกรอบการหารือระหว่างไทยกับกัมพูชา รวมถึงแนวคิดการเปิดด่านชายแดนและการรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทย หากมีการดำเนินการในอนาคต

อาจารย์ปานเทพระบุว่า หากรัฐบาลจะตัดสินใจเดินหน้าตามแนวทางดังกล่าว ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะกำลังพลของกองทัพที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและประชาชนชาวไทย ว่าจะเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหรือไม่

พร้อมกันนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า บุคลากรทางการแพทย์ของไทย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในการให้บริการรักษาพยาบาล ก็ควรได้รับการรับฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกัน ก่อนจะมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดด่านหรือการรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเป็นมุมมองและข้อเรียกร้องของอาจารย์ปานเทพต่อแนวทางเชิงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งยังไม่มีการประกาศมาตรการอย่างเป็นทางการตามที่กล่าวอ้าง และยังต้องติดตามความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

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