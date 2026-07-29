พี่เสกถามคนไทยทั้งประเทศ! ทำไมถึงยังรักผู้ชายร้ายๆ อย่างฉัน

กลายเป็นโพสต์ที่ถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ หลังเพจของ เสก โลโซ โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่ชวนตั้งคำถามว่า
> "ทั้งข่าวฉาวนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งติดคุก ฯลฯ ทำไมคุณยังชอบผู้ชายคนนี้อยู่..?"
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีแฟนเพลงและผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาตอบคำถามดังกล่าว โดยหลายคนระบุว่า แม้เสก โลโซ จะเคยมีข่าวด้านลบและเผชิญปัญหาทางกฎหมายหลายครั้ง แต่ยังคงชื่นชอบในฐานะศิลปิน เพราะผลงานเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและอยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายยุคหลายสมัย
บางความคิดเห็นมองว่า ผู้คนสามารถแยกแยะระหว่างชีวิตส่วนตัวกับผลงานทางดนตรีได้ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งให้กำลังใจและหวังว่าเสก โลโซ จะใช้บทเรียนที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้ใช้งานโซเชียลอีกจำนวนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นแตกต่าง โดยมองว่าบุคคลสาธารณะควรเป็นแบบอย่างที่ดี และเห็นว่าพฤติกรรมในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกมองข้าม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวเป็นการตั้งคำถามของ เสก โลโซ ผ่านเพจของตนเอง และความคิดเห็นที่ปรากฏเป็นมุมมองของผู้ใช้งานโซเชียลแต่ละราย ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
#NEWS1 รายงาน