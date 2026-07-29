พลโทกนกเดือด! เมนต์สะเทือนภาพ "ลุงตู่" ประกบ "ฮุน เซน" ฟาด "หาแดกร่วมกันถึงไม่มีปัญหา แต่เขมรได้ดินแดน!"

โลกออนไลน์กลับมาแชร์ภาพจากเพจ ไทยรัฐนิวส์โชว์ ที่อ้างถึงคำกล่าวของ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยเกือบ 10 ปี และ "ไม่เคยมีปัญหากับกัมพูชา" พร้อมเผยแพร่ภาพของทั้งสองที่ถ่ายร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางกลับเป็นความเห็นใต้โพสต์ของ พลโทกนก เนตรคเวสนะ อดีตนายทหาร ซึ่งแสดงความคิดเห็นว่า
> "หาแดกร่วมกันนะซิ ถึงไม่มีปัญหา แต่เขมรได้ดินแดน"
ข้อความดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชาในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนมองว่า กระแสความนิยมที่ประชาชนมีต่อ พลโทบุญสิน พาดกลาง หรือ "แม่ทัพกุ้ง" จากบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงและการปกป้องอธิปไตยของประเทศ ได้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับบทบาทของนายทหารและผู้มีอำนาจในอดีต จนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อเหตุการณ์สำคัญหลายกรณี รวมถึงกรณี นายวีระ สมความคิด ที่เคยถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัว ซึ่งยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ในโลกออนไลน์ยังมีการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง โดยบางความเห็นระบุว่า
> "การทำงานของแม่ทัพกุ้ง ทำให้คนไทยทั้งประเทศชื่นชม และย้อนตั้งคำถามต่อกลุ่มนายทหารสาม ป. รวมถึงกรณีการผลักไสคุณวีระจนถูกฮุน เซน จับกุม พร้อมตั้งข้อกล่าวหาว่า มีนายทหารบางคนที่ทรยศต่อผลประโยชน์ของชาติ"
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของบุคคลในโลกออนไลน์ ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์หรือมีคำวินิจฉัยจากศาลหรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลที่ถูกพาดพิงย่อมมีสิทธิชี้แจงหรือโต้แย้งต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้
#NEWS1 รายงาน