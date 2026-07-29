ตกใจ! พยานคดีโกง สว. แฉอ้าง "เบื้องบน" สั่งสกัดสีส้ม ฮั้วเลือก สว.

การไต่สวนคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อ มนตรี เฉียบแหลม อดีตผู้สมัคร สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาเปิดเผยรายละเอียดที่อ้างว่าเป็นขบวนการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัคร เพื่อควบคุมผลการเลือก สว. โดยระบุว่า มีการกล่าวอ้างถึงคำสั่งจาก "เบื้องบน" ให้กลุ่มการเมืองสีน้ำเงินดำเนินการเพื่อสกัดกลุ่มการเมืองสีส้ม
มนตรี ระบุว่า ตนถูกชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มผู้สมัครในระดับจังหวัด โดยบุคคลที่ภายหลังทราบว่าเป็นเครือญาติของนักการเมืองระดับชาติ พร้อมอธิบายว่า ต้องการรวบรวมผู้สมัครให้ได้จำนวนมาก เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและผลักดันให้จังหวัดมีผู้ได้รับเลือกเป็น สว. หลายคน
พยานรายนี้ยังอ้างว่า ก่อนวันลงคะแนน ได้มีการนัดผู้สมัครจากนครศรีธรรมราชประมาณ 30 คน ไปประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนตาม "โพย" ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งอ้างว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับเงินสดคนละ 20,000 บาท โดยมีการแจ้งว่าเป็นค่าเดินทาง
นอกจากนี้ ยังอ้างว่า ภายหลังได้ถูกพาไปยังโรงแรมอีกแห่ง ซึ่งมีการเก็บโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมทุกคน ก่อนอธิบายขั้นตอนการลงคะแนน พร้อมกล่าวอ้างว่า "เป็นคำสั่งจากเบื้องบน ให้สีน้ำเงินทำภารกิจนี้เพื่อสกัดสีส้ม" และยืนยันว่ามีการวางระบบคะแนนไว้ล่วงหน้า ผู้สมัครเพียงทำตามโพยก็มีโอกาสได้รับเลือก หรือได้รับตำแหน่งอื่นพร้อมผลตอบแทนในอนาคต
มนตรี ยังนำสิ่งของที่อ้างว่าเป็นหลักฐานประกอบการให้ข้อมูล ทั้งซองเงินสด โพยรายชื่อ และเสื้อสีเหลืองที่ระบุว่าใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้สมัครในทีมเดียวกัน โดยยืนยันว่าได้ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นคำให้การของพยานในคดี ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยถึงที่สุด บุคคลหรือฝ่ายที่ถูกพาดพิงยังมีสิทธิชี้แจง โต้แย้ง หรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามกระบวนการยุติธรรม
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